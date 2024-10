Alexander-Arnold v drese Realu už v tejto sezóne? Po zásadnej zmene to bude možné

Medzi potenciálnych voľných hráčov, o ktorých by sa mohli usilovať účastníci MS klubov, patrí liverpoolske trio Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold a Virgil van Dijk, plus útočník Lille Jonathan David a kapitán Tottenhamu Son Heung-min.

Hlavne spomenutý Alexander-Arnold sa v ostatnom čase stal predmetom špekulácií, že by mohol od budúcej sezóny hrávať za španielsky Real Madrid. Vďaka týmto pravidlám by to teoreticky mohol stihnúť ešte v aktuálnom ročníku.

Rada FIFA schválila dočasné pravidlá prestupového trhu, ktoré dávajú členským federáciám možnosť otvoriť výnimočné prestupové obdobie od 1. do 10. júna.

Ak dôjde k dohode medzi klubmi, prestupové dodatky FIFA umožnia hráčom reprezentovať nový tím na dva týždne od polovice júna, pred vypršaním ich formálnej zmluvy, na turnaji, ktorý je technicky stále súčasťou aktuálnej sezóny.