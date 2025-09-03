Bilbao neuspelo so svojou žiadosťou. FIFA zablokovala prestup obrancu

TASR|3. sep 2025 o 21:15
Podľa španielskych médií boli dokumenty podané oneskorene.

BILBAO. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zablokovala prestup španielskeho obrancu Aymerica Laporteho.

V stredu to vyhlásil španielsky klub Athletic Bilbao, kam mal 31-ročný stopér prestúpiť zo saudskoarabského Al-Nassr.

Baskický klub sa pokúsil dotiahnuť prestup hráča 1. septembra, v posledný deň prestupového obdobia, no uviedol, že transfer sa nepodarilo dokončiť pre vonkajšie faktory mimo kontroly klubu.

Podľa španielskych médií boli dokumenty podané oneskorene, informovala agentúra AFP.

Španielska futbalová federácia požiadala FIFA o udelenie výnimky pri Laporteho prestupe, ale Athletic v stredu oznámil, že FIFA žiadosť zamietla.

Klub dodal, že skúma všetky možnosti v rámci existujúceho právneho rámca, aby sa pokúsil prestup dotiahnuť, no ak sa to nepodarí, dohody s hráčom aj s Al-Nassrom budú neplatné.

