Medzinárodná futbalová federácia verí v upokojenie situácie v Mexiku pred začiatkom MS

Do štartu šampionátu, ktorý budú hostiť tiež USA a Kanada, zostáva zhruba 100 dní.

Medzinárodná futbalová federácia FIFA verí, že napriek súčasnej eskalácii násilia v Mexiku sa bezpečnostná situácia v jednej z usporiadateľských krajín tohtoročných majstrovstiev sveta čoskoro upokojí.

"Vo FIFA pozorne sledujeme situáciu v Jaliscu a sme v neustálom kontakte s úradmi," uviedla FIFA s odvolaním sa na najhoršie postihnutý štát, ktorého metropolou je aj jedno z hostiteľských miest záverečného turnaja Guadalajara.

Mexiko má počas majstrovstiev sveta, ktoré je na programe od 11. júna do 19. júla, hostiť 13 zápasov. Štyria z nich sa majú odohrať v Guadalajare. Viaceré národné tímy tiež plánovali, že si v krajine zriadia počas turnaja svoju základňu.

Vlna násilností na rade miest v Mexiku vypukla po tom, ako mexická vláda v nedeľu oznámila, že zabila šéfa kartelu Jalisco nová generácia Nemesia Rubéna Osegueru Cervantesa, drogového bossa prezývaného El Mencho.

Nepokoje si doteraz vyžiadali najmenej 73 životov. Vláda do akcie nasadila 10.000 vojakov.

