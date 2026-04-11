Tradičný francúzsky klub bude bez posíl. Dostal zákaz prestupov

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) udelila zákaz prestupov Girondins Bordeaux. Francúzsky klub má zákaz nakupovať nových hráčov najbližšie tri prestupové obdobia až do leta 2027.
Trápiaci sa štvrtoligista sa bude musieť spoľahnúť iba na súčasný káder a hráčov z akadémie.
Podľa správ z francúzskych médií zákaz vyplýva z údajne stále neuhradenej prestupovej čiastky 1,5 milióna eur Sportingu Gijon za prestup Pedra Diaza v roku 2023.
Šesťnásobný majster Francúzska so zákazom nesúhlasí a plánuje sa proti rozhodnutiu odvolať na Športový arbitrážny súd (CAS).
Bordeaux v roku 2024 potrestali zostupom do tretej najvyššej súťaže z dôvodu konkurzného konania.
Keďže rokovania s investormi zlyhali, klub sa po 87 rokoch vzdal profesionálnej licencie. V auguste 2024 nasledoval nútený zostup do štvrtej ligy, pripomenula agentúra DPA.