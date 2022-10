Zomrelo vyše 130 ľudí. Indonézii FIFA neodoberie právo hostiť MS do 20 rokov

JAKARTA. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) nebude trestať Indonéziu za nepokoje na štadióne v provincii Východná Jáva, kde zomrelo minimálne 131 ľudí.

Potvrdil to samotný prezident krajiny Joko Widodo. Štát v juhovýchodnej Ázii by tak budúci rok nemal prísť o právo organizovať MS hráčov do 20 rokov, na ktoré sa kvalifikovalo aj Slovensko.