Po UEFA a CONCACAF prišla ďalšia kritika. S návrhom FIFA nesúhlasí ani Ázia

Ázijská futbalová konfederácia (AFC) sa pridala ku kritike investičných plánov Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
Bojkot už prezentovala Medzinárodná futbalová únia (UEFA) a Konfederácia severoamerického, stredoamerického a karibského futbalu (CONCACAF).
„AFC sa solidárne pripája k UEFA a CONCACAF, a vyjadruje vážne obavy ohľadne návrhu FIFA zaviesť súkromné investície do súťaží a rozhodovacieho procesu.
Skutočnosť, že situácia dospela do bodu, keď reálne hrozí bojkov majstrovstiev sveta, by mala znepokojovať každého, komu záleží na budúcnosti nášho športu. Futbal sa nikdy nemal dostať do takejto situácie,“ cituje agentúra AP oficiálne stanovisko AFC.
FIFA má v úmysle vytvoriť novú dcérsku spoločnosť FFE (FIFA Forward Enterprise) pre riadenie vrcholných podujatí ako MS a MS klubov a predať časť marketingových práv súkromným investorom.
FIFA plánuje v novej firme poskytnúť investorom 20 percent akcií. Podiel vo firme by získalo aj všetkých 211 členov FIFA, ktorí by mali následne právo ho predať, prípadne si ho ponechať.
„AFC verí, že FFE realisticky neprinesie široké prijatie k tomu, aby sa táto vízia mohla pohnúť do ďalšieho bodu. Skôr to odhaľuje zásadné nedostatky v konzultačných a rozhodovacích procesoch FIFA, ktoré je potrebné okamžite teraz riešiť,“ uvádza sa na oficiálnom webe AFC.
Prezident FIFA Gianni Infantino stanovil termín do 19. septembra, aby každý členský zväz prijal jednorazovú ponuku vo výške 20 miliónov dolárov.
Verejnú kritiku adresovala aj Asociácia svetových líg (WLA), ktorej súčasťou je aj slovenská Niké liga.