Fernandes opustí United, ak ho o to klub požiada. Futbal niekedy taký býva, vraví

Kapitán United vyhlásil, že ak by klub chcel zarobiť na jeho predaji a pomohlo to pri prestavbe tímu, nebude tomu brániť.

Uviedol to po štvrtkovej prehre 0:1 s Tottenhamom Hotspur vo finále Európskej ligy UEFA.

BILBAO. Portugalský futbalista Bruno Fernandes je pripravený odísť z Manchestru United, ak ho o to anglický klub požiada.

„Vždy som bol úprimný. Vždy som hovoril, že tu rád zostanem, pokiaľ mi klub nepovie, že je časť odísť. Rád by som toho dosiahol viac a priviedol tím k slávnejším dňom.

Fernandes prišiel nad Old Trafford v januári 2020. Odvtedy štyrikrát získal cenu pre najlepšieho hráča mužstva pomenovanú po Sirovi Mattovi Busbym, pred ním sa rovnaký kúsok podaril len Cristianovi Ronaldovi a Davidovi De Geovi.

Napodobnil tak slová trénera „červených diablov“ Rubena Amorima, ktorý po finálovej prehre so Spurs rovnako ponúkol svoj odchod bez nároku na odstupné, ak by s ním chcel klub ukončiť spoluprácu.

No ak jedného dňa klub zváži, že som príťaž alebo je časť sa rozísť, pretože by rád za mňa niečo zinkasoval, nebudem tomu brániť. Futbal niekedy taký býva,“ povedal 30-ročný stredopoliar podľa AFP.

Portugalský reprezentant je jedným z mála svetlých momentov v tejto sezóne, v ktorej patrí tímu 16. miesto v tabuľke Premier League. Vo štvrtkovom zápase proti Tottenhamu sa však Fernandes tiež výraznejšie nepresadil.

Po tesnej prehre sa zastal trénera Amorima: „Zhodli sme sa na tom, že je správny muž pre tento tím. Spravil veľa dobrých vecí. Vieme, že trénera všetci posudzujú podľa výsledkov, no my hráči vidíme do toho trochu viac.“