Stále si tu chcem splniť sny, hovorí. Fernandes odohrá za United zápas číslo 300

Bruno Fernandes
Bruno Fernandes (Autor: TASR/AP)
TASR|24. okt 2025 o 23:11
ShareTweet0

Zmluvu má do roku 2027.

MANCHESTER. Portugalský futbalista Bruno Fernandes nastúpi v sobotnom 9. kole Premier League proti Brightonu na svoj 300. duel v drese Manchestru United.

Ešte v lete mal pritom možnosť z klubu odísť, keď mal lukratívnu ponuku. To sa napokon nestalo a na piatkovej tlačovej konferencii vyvrátil aj správy o tom, že už existuje dohoda o jeho odchode po konci aktuálnej sezóny.

Možný prestup do saudskoarabského klubu mohol byť pre kapitána ManUtd únikovou cestou po nevydarenej sezóne.

Zverenci Rubena Amorima obsadili v PL 15. priečku a prehrali aj vo finále Európskej ligy, čím prišli o možnosť predstaviť sa v Lige majstrov. Fernandes sa rozhodol zostať a zabojovať vo farbách „červených diablov“.

„Hovorím to stále, cítim sa tu dobre. Samozrejme, nemôžem hovoriť v mene klubu, ale ja si tu stále chcem splniť svoje sny,“ citovala Fernandesa agentúra AFP.

Tridsaťjedenročný Portugalčan má v klube zmluvu do roku 2027 a zatiaľ nerozmýšľa nad potenciálnym prestupom.

„Videl som viacero článkov. Ľudia hovoria o tom, že už existuje dohoda o mojom odchode na začiatku nasledujúcej sezóny. Ak niečo také klub spravil, bolo to bezo mňa.

Môj agent vie, ako na tom som, ak chce so mnou niekto hovoriť o prestupe, bude to až po majstrovstvách sveta 2026. Dovtedy nebudem s nikým rokovať,“ dodal Fernandes.

Premier League

    Momentka zo zápasu Leeds - West Ham
    Momentka zo zápasu Leeds - West Ham
    Trápenie West Hamu pokračuje, prehral aj na pôde Leedsu
    dnes 23:21
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Stále si tu chcem splniť sny, hovorí. Fernandes odohrá za United zápas číslo 300