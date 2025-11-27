Španielsky reprezentant laboruje so zranením. Barcelone dlhšie nepomôže

Fermin Lopez (Barcelona) proti Alejandrovi Garnachovi (Chelsea).
Fermin Lopez (Barcelona) proti Alejandrovi Garnachovi (Chelsea). (Autor: TASR/AP)
27. nov 2025
Nedohral utorkový duel Ligy majstrov na pôde Chelsea.

Futbalisti FC Barcelona sa budú musieť približne dva týždne zaobísť bez krídelníka Fermina Lopeza. Španielsky reprezentant laboruje so svalovým zranením.

Lopez nedohral utorkový duel Ligy majstrov na pôde FC Chelsea (0:3), striedal v 62. minúte. „Fermin Lopez má menšie zranenie v oblasti lýtkového svalu na pravej nohe. Odhadovaná dĺžka liečby je približne dva týždne,“ uviedol katalánsky klub na sociálnej sieti X.

Dvadsaťdvaročný krídelník strelil v tejto sezóne vo všetkých súťažiach sedem gólov, naposledy skóroval minulý víkend do siete Bilbaa pri ligovom víťazstve 4:0.

    dnes 15:07
