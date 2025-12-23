VIDEO: Škriniar sa prizeral extratriede Čecha. Fenerbahce v derby nezvládlo záver

Futbalisti Besiktasu zvíťazili v zápase prvého kola Tureckého pohára na ihrisku Fenerbahce 2:1. Hrdinom zápasu bol český futbalista Václav Černý.
Dvadsaťosemročný český reprezentant strelil dva góly svojho tímu, čo sa mu podarilo druhýkrát počas deviatich dní.
Kapitán domácich Milan Škriniar odohral celý zápas.
Černý v prvom zápase skupinovej fázy pohára otvoril skóre v 33. min. Desať minút nato vyrovnal za Fenerbahce z penalty bývalý hráč Realu Madrid či PSG Marco Asencio.
Stretnutie rozhodol Černý v prvej minúte nastavenia, po tom ako sa v pokutovom území zasekávačkou zbavil obrancu a potom chladnokrvne strelou po zemi zakončil.
VIDEO: Víťazný gól Černého