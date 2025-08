ONLINE: FC Porto - Atlético Madrid dnes, prípravný zápas LIVE

Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní prípravného zápasu medzi FC Porto a Atlético Madrid.



Portugalské Porto má za sebou neúspešný boj na nedávnych MS klubov, kde nedokázali uspieť v skupine. Nad ich sily bolo brazílske Palmeiras a Inter Miami s hviezdnym Lionelom Messim. Naposledy sa v rámci prípravy stretli s holandským Twente, s ktorým si poradili výsledkom 2:1. O víťazstve rozhodol v poslednej minúte William Gomes.



Na Atlético Madrid čaká prvá previerka po šampionáte klubov, kde sa mužstvo vedené Diegom Simeonem nedokázalo prebojovať skupinovou časťou. A to aj napriek tomu, že po úvodnej prehre 0:4 s PSG si poradili so Seattlom 3:1 aj s Botafogom 1:0. V drese španielskeho celku figuruje už aj nová posila Dávid Hancko, ktorý by sa mohol dočkať premiérového štartu u nového zamestnávatela.