ONLINE: FC Petržalka - FC DAC Dunajská Streda dnes, Slovnaft Cup LIVE (4. kolo)

FC Petržalka - FC DAC Dunajská Streda: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola Slovnaft Cupu.
FC Petržalka - FC DAC Dunajská Streda: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola Slovnaft Cupu. (Autor: Sportnet)
Sportnet|5. nov 2025 o 10:30
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 4. kola Slovnaft Cupu: FC Petržalka - FC DAC Dunajská Streda.

BRATISLAVA. Futbalisti FC Petržalka a FC DAC Dunajská Streda dnes hrajú zápas štvrtého kola Slovnaft Cupu v ročníku 2025/2026.

Šport
Kde sledovať Slovnaft Cup?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: FC Petržalka - DAC Dunajská Streda (Slovnaft Cup, 4. kolo, streda, výsledky)

Slovenský pohár - Slovnaft cup  2025/2026
05.11.2025 o 13:30
4. kolo
Petržalka
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Dunajská Streda
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní Slovnaft cupu medzi mužstvami FC Petržalka a DAC 1904 Dunajská Streda

Petržalka ako účastník druhej najvyššej súťaže odštartovala svoju cestu slovenským pohárom víťazstvom 4:1 na pôde Malinovej, ku ktorému pridala triumf s Malackami 3:1.

Dunajská Streda odštartovala Slovnaft cup víťazstvom 4:0 proti Jelke, pričom vyrovnaný duel definitívne rozhodli až v záverečnej pätnásťminútovke. DAC dokázala uspieť aj v nasledujúcom kole, avšak len po tesnej výhre 1:0 nad Gabčíkovom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 13:30.

Slovensko

    Tréner a športový riaditeľ Spišskej Novej Vsi Marek Janečka.rozhovor
    Tréner a športový riaditeľ Spišskej Novej Vsi Marek Janečka.rozhovor
    Deti ešte hrajú, ale muži už skončili. Vymysleli si blud, nemá to nič spoločné s logikou
    Titanilla Bőd|dnes 12:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»ONLINE: FC Petržalka - FC DAC Dunajská Streda dnes, Slovnaft Cup LIVE (4. kolo)