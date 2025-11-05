ONLINE: FC Petržalka - FC DAC Dunajská Streda dnes, Slovnaft Cup LIVE (4. kolo)

BRATISLAVA. Futbalisti FC Petržalka a FC DAC Dunajská Streda dnes hrajú zápas štvrtého kola Slovnaft Cupu v ročníku 2025/2026.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Petržalka - DAC Dunajská Streda (Slovnaft Cup, 4. kolo, streda, výsledky)
Slovenský pohár - Slovnaft cup 2025/2026
05.11.2025 o 13:30
4. kolo
Petržalka
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Dunajská Streda
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní Slovnaft cupu medzi mužstvami FC Petržalka a DAC 1904 Dunajská Streda
Petržalka ako účastník druhej najvyššej súťaže odštartovala svoju cestu slovenským pohárom víťazstvom 4:1 na pôde Malinovej, ku ktorému pridala triumf s Malackami 3:1.
Dunajská Streda odštartovala Slovnaft cup víťazstvom 4:0 proti Jelke, pričom vyrovnaný duel definitívne rozhodli až v záverečnej pätnásťminútovke. DAC dokázala uspieť aj v nasledujúcom kole, avšak len po tesnej výhre 1:0 nad Gabčíkovom.
Petržalka ako účastník druhej najvyššej súťaže odštartovala svoju cestu slovenským pohárom víťazstvom 4:1 na pôde Malinovej, ku ktorému pridala triumf s Malackami 3:1.
Dunajská Streda odštartovala Slovnaft cup víťazstvom 4:0 proti Jelke, pričom vyrovnaný duel definitívne rozhodli až v záverečnej pätnásťminútovke. DAC dokázala uspieť aj v nasledujúcom kole, avšak len po tesnej výhre 1:0 nad Gabčíkovom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 13:30.