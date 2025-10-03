Paríž na domácej pôde zdolal Lorient, rozhodol dvomi rýchlymi gólmi

La Liga - 7. kolo
Paríž - Lorient 2:0 (2:0)
Góly: 25. Kebbal, 30. Krasso
PARÍŽ. V rámci 7. kola francúzskej Ligue 1 si Paríž FC pripísal dôležité víťazstvo, keď na domácej pôde porazil Lorient 2:0.
O výsledku rozhodol už prvý polčas, v ktorom domáci strelili oba góly.
Už v 4. minúte sa síce do siete trafil Jean-Philippe Krasso, no jeho gól bol neuznaný pre ofsajd. Skóre sa menilo v 25. minúte, keď sa presadil Kebbal po asistencii od Krassa – 1:0.
Samotný Krasso o päť minút neskôr upravil na konečných 2:0.