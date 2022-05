Liverpool doma nevyhral. Nevidím šancu na titul, vraví Klopp

Bojujú o štyri trofeje

Liverpoolčania nezabodovali naplno na svojom štadióne prvýkrát od februára. "Očakávaný zápas. Pri individuálnej kvalite a hernom pláne, ktorý Tottenham má, bolo jasné, že to bude dnes pre nás zložité. Inkasovaný gól nám pochopiteľne nič neuľahčil. Úprimne, s mnohými vecami som z dnešného zápasu spokojný.

Mali sme veľmi dobrý štart do duelu, vypracovali sme si tlak. Kvalitne a rýchlo sme si prihrávali, no nedali sme gól. S energiou sme vstúpili aj do druhého dejstva, no inkasovali sme.

Chlapci zachovali pokoj, no súper v závere lietal po ihrisku, blokoval strely a dosiahol na túžobný výsledok," ocenil kvality súpera Klopp.