Nemohúcnosť v útoku a gólový návrat Štetinu pripravili Košičanov o víťazstvo

KOŠICE. Ani vyše päť tisíc divákov nedotlačilo svojimi hlasivkami Košičanov k druhému ligovému víťazstvu a vôbec prvému víťazstvu nad Trnavou v Košickej futbalovej aréne. Tribúny síce okrem citeľného vetra schladila už v piatej minúte vydarená strela navrátilca Lukáša Štetinu z priameho kopu, ktorá poslala hostí do vedenia, ale domáci v ďalších minútach svojho súpera dostali pod tlak a napokon bol odmenou vyrovnávajúci gól do šatne, keď sa po prieniku gréckeho útočníka Giannisa Niarchosa na prvej tyči presadil Dávid Gallovič.

„Išiel som na prvú žrď a netradične ľavou to dostal do bránky. Klobúk dole pred mužstvom, že nás rýchly gól súpera nezlomil a až do konca zápasu sme tlačili,“ poznamenal po zápase. Domáci aj v druhom polčase išli za víťazstvom. Trnava toho smerom dopredu veľa nepredviedla, ale Košičania opäť predviedli festival nezvládnutých šancí a pološancí. A keď v nadstavenom čase strieľaný center Žana Medveda preskočil na päťke padajúceho Karla Miljaniča, stratili Košičania na domácom štadióne ďalšie dva body. Košice remizovali s Trnavou 1:1.

Dlhé čakanie na gól z hry „Myslím si, že to bol výborný zápas pre divákov, len škoda, že sa nám nepodarilo zvíťaziť. Mali sme k víťazstvu bližšie, najmä na konci tie závary pred ich bránkou si pýtali gól. Myslím si, že dnes sme si zaslúžili vyhrať. Je to škoda, lebo body by nám veľmi pomohli, ale berieme aj bod,“ hodnotil Gallovič, ktorý prelomil viac ako 360 minút trvajúce košické čakanie na gól z hry. VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Trnava

Jeho spoluhráč Marek Zsigmund neskrýval sklamanie. „Moje pocity sú momentálne také, že sme stratili dva body. Dostali sme hneď v úvode zbytočný gól, Trnava potom hrala na brejky, a hoci občas hrozili, boli sme lepším mužstvom a úprimne si myslím, že Trnavčania musia byť za bod šťastní. Rozhodla naša nemohúcnosť vpredu, ktorá nás stála dva body,“ dodal Zsigmund, podľa ktorého nie je mužstvu nič platné konštatovanie, že bolo v zápase lepšie, keď neprichádzajú víťazstvá a potrebné body.

Zlepšená hra bez gólov nestačí V porovnaní s predchádzajúcou nováčikovskou sezónou sú na tom Košičania herne lepšie. Topánka ich najviac tlačí v koncovke. V siedmich zápasoch skórovali sedemkrát, ale päť z týchto gólov si pripísal Žan Medved. „Celkovo sme sklamaní, že sme zase stratili dva body doma, ale za výkon musím chlapcov pochváliť. Urobili všetko pre to, aby sme tento zápas vyhrali a urobili všetky tie veci, ktoré sme si naplánovali. Hrali sme aktívne a pri všetkej úcte k Trnave sme tých šancí mali určite viac. Bohužiaľ sa nám to nepodarilo preklopiť na našu stranu. Na keby sa nehrá. Trápi nás efektivita, tých šancí máme naozaj dosť, dostávame sa pred súperovu bránu, len to premieňanie šancí nás trápi. Musí sa niekto z útočníkov pridať k Žanovi, lebo to nemôže byť len na jednom hráčovi. Verím, že to prelomíme, lebo nás to stojí body, čo je veľká škoda, lebo výkony nie sú zlé,“ povzdychol si tréner Gergely Geri. Košičanov môže ďalšia domáca strata mrzieť o to viac, že pri extrémne vyrovnanej tabuľke sa mohli víťazstvom vyšvihnúť o pekných pár priečok nahor.

„Body síce nepribúdajú tak ako by sme chceli, ale hra je v porovnaní s vlaňajškom určite niekde inde a aj diváci to ocenili. Keď takto budeme pokračovať, začneme zbierať aj viac bodov,“ verí Gallovič. Na jeho slová nadviazal aj Zsigmund, ktorý verí, že sa to zlomí už v najbližšom kole, v ktorom Košičania doma privítajú rozbehnutú Žilinu: „Také zápasy sa nám hrajú lepšie. Verím, že opäť príde veľa divákov a znova nás budú tlačiť do víťazstva a som si istý, že to zlomíme.“

Návrat okorenený gólom Do zostavy trnavského Spartaka sa v Košiciach po zranení vrátil Lukáš Štetina. Návrat okorenil už po piatich minútach gólom z priameho kopu. „Prešlo to tesne okolo múru, ešte to brankárovi aj zaplávalo, čo bolo hlavné a pomýlilo ho to. Nebola to nejaká extra umiestnená rana,“ povedal o gólovom momente Štetina, ktorého po zápase mrzelo najmä to, že na rýchle vedenie nedokázali so spoluhráčmi nadviazať lepším výkonom.

„Ako mužstvo sme sem určite prišli so zámerom podať iný výkon. V prvom polčase to ešte bolo ako tak dobré, niečo sme si aj vypracovali, na druhej strane aj niečo ubránili, hoci sme do šatne dostali vyrovnávajúci gól. V druhom polčase to už bolo z našej strany viac menej len po šestnástku a Košičania v ňom boli ešte lepší,“ priznal Štetina. Radšej výhra a prehra ako šnúra remíz Rovnako ako v prípade Košičanov, aj v prípade Trnavčanov nevládne spokojnosť so získanými bodmi. Hoci ešte neprehrali, stále majú na konte len jediné víťazstvo a päť remíz, ktoré ich pasujú do pozície remízového kráľa ligy. „Zbierame remízy, ale radšej by som prijal jednu výhru jednu prehru. Je to potom zaujímavejšie a aj bodov je vo finále viac. Musíme niektoré veci zmeniť a zlepšiť. Bodov je málo, neposúvame sa v tabuľke a bod sa potom po zápasoch vždy máli,“ potvrdil Štetina. Na jeho slová nadviazal aj tréner Michal Gašparík: „V minulej sezóne sme mali celkovo tri remízy, teraz ich už máme päť. Viac než dnešná remíza nás však musia mrzieť tie domáce, pretože dnes to bol ťažký zápas s dobre hrajúcim súperom.“

