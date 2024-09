Remízové výkony Trnavy pokračujú, v Košiciach jej rýchly gól nestačil

Michal Gašparík, tréner FC Spartak Trnava: "Konečný výsledok 1:1 je vyústenie toho, čo sme videli na trávniku. Počas celého duelu bolo vždy jedno mužstvo, ktoré malo lepší úsek. Raz sme to boli my, raz Košičania. Bolo vidieť, že my aj domáci hrajú na víťazstvo. Zápas bol otvorený celých 90 minút. Ofenzívnymi striedaniami sme chceli dať víťazný gól, šance naň malo aj domáce mužstvo. V minulej sezóne sme mali celkovo tri remízy, teraz ich už máme päť. Viac než dnešná remíza nás však musia mrzieť tie domáce, pretože dnes to bol ťažký zápas s dobre hrajúcim súperom."

Gergely Geri, tréner FC Košice: "Chcem pochváliť svojich zverencov, ktorí spravili všetko pre to, aby sme zvíťazili. Dodržali všetko, čo sme si naplánovali. Mali sme viac šancí než Trnava, žiaľ, nepodarilo sa nám preklopiť skóre na našu stranu. Veľmi sme chceli zvíťaziť, ale taký je futbal. Mrzí nás aj prvý inkasovaný gól, ktorému sme mohli predísť. Sme sklamaní, že sme doma stratili dva body, no hráčom patrí pochvala za výkon."

Dávid Gallovič, stredopoliar Košíc, strelec gólu: "Myslím si, že to bol výborný zápas pre divákov. Škoda, že sa nám nepodarilo zvíťaziť, pretože si myslím, že sme mali k tomu bližšie. Zaslúžili sme si zvíťaziť. Trnava je silný súper, no dokázali sme sa dobre pripraviť. Škoda, pretože tri body by nám veľmi pomohli, ale berieme aj jeden."

Lukáš Štetina, stopér Trnavy, strelec gólu: "Som rád, že som späť po zranení a naberám minutáž. V prvom polčase sme si ešte niečo vypracovali a aj ubránili. V druhom to už bolo len po šestnástku, tam sme končili. Pripadalo mi, že v ňom už boli domáci lepší. Strelený gól je pre mňa len čerešnička. Tým gólom sme dobre vstúpili do zápasu, no škoda, že sme na to nenadviazali ďalšími. Žiaľ, nevypracovali sme si ani veľa šancí a aj to je dôvod, prečo neskôr Košice vyrovnali."