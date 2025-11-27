Košice priviedli v závere jesene nového brankára. Naposledy chytal v Škótsku

Maciej Kevin Dabrowski
Maciej Kevin Dabrowski (Autor: Facebook/FC Košice - oficiálna stránka)
27. nov 2025 o 19:15
Nastúpiť môže už v sobotu proti Ružomberku.

Poľský futbalový brankár Maciej Kevin Dabrowski posilnil v závere jesennej časti Niké ligy priebežne posledný klub tabuľky FC Košice.

Dvadsaťsedemročný Poliak bude k dispozícii novému zamestnávateľovi už v sobotňajšom zápase 16. kola na ihrisku MFK Ružomberok.

Dabrowski bol bez zmluvy, naposledy obliekal v minulej sezóne dres škótskeho druholigového Raith Rovers.

„Kevin spĺňa to, čo sme potrebovali - má skúsenosti, je stále veľmi perspektívny a rozhodne má čo ponúknuť.

Privítali sme ho s radosťou a určite pomôže nielen mladším brankárom, ale prinesie aj veľa skúseností do šatne,“ povedal pre klubový web nový športový riaditeľ Košičanov Terry Westley.

Košičania majú po 15 odohratých dueloch na dne tabuľky na konte iba sedem bodov, o päť menej ako Skalica a Ružomberok.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
10
4
1
39:18
34
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
10
3
1
31:18
33
V
V
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
15
8
5
2
27:12
29
R
V
V
V
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
14
8
2
4
26:14
26
V
P
V
V
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
15
6
4
5
25:23
22
V
P
R
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
14
5
3
6
21:24
18
P
V
P
V
R
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
15
5
3
7
18:24
18
V
P
R
P
V
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
15
5
1
9
14:28
16
P
V
P
P
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
15
3
7
5
16:22
16
R
V
P
V
R
10
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
15
2
6
7
12:21
12
P
P
R
P
R
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
14
3
3
8
15:23
12
P
P
R
R
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
15
2
1
12
19:36
7
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

