Košice priviedli v závere jesene nového brankára. Naposledy chytal v Škótsku

Poľský futbalový brankár Maciej Kevin Dabrowski posilnil v závere jesennej časti Niké ligy priebežne posledný klub tabuľky FC Košice.
Dvadsaťsedemročný Poliak bude k dispozícii novému zamestnávateľovi už v sobotňajšom zápase 16. kola na ihrisku MFK Ružomberok.
Dabrowski bol bez zmluvy, naposledy obliekal v minulej sezóne dres škótskeho druholigového Raith Rovers.
„Kevin spĺňa to, čo sme potrebovali - má skúsenosti, je stále veľmi perspektívny a rozhodne má čo ponúknuť.
Privítali sme ho s radosťou a určite pomôže nielen mladším brankárom, ale prinesie aj veľa skúseností do šatne,“ povedal pre klubový web nový športový riaditeľ Košičanov Terry Westley.
Košičania majú po 15 odohratých dueloch na dne tabuľky na konte iba sedem bodov, o päť menej ako Skalica a Ružomberok.