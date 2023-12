Ružomberok stratil dvojgólové vedenie, Košice spasil bývalý útočník Slovana

Ján Kozák ml., tréner FC Košice: "Takto tesne po zápase môžem povedať, že bod za remízu berieme. Dá sa povedať, že to bol pod mojím vedením náš najlepší výkon. V prvom polčase nám chýbala lepšia finálna fáza a viac pokoja v zakončení, hoci proti Ružomberku sa ťažko presadzuje. Vypracovali sme si viacero pološancí, respektíve náznakov. V druhom polčase sme inkasovali druhýkrát, opäť z dvoch striel. Je to nepríjemné, stáva sa nám to často. Vzhľadom na priebeh môžeme byť s bodom spokojní, hoci si myslím, že sme boli lepším mužstvom. Máme na čom stavať. Myslím si, že Košice budú na jar ešte silnejšie. Ak budú chlapci pracovať tak, ako v nedávnych zápasoch, tak budeme ťažký súper pre každého."

Ondřej Smetana, tréner MFK Ružomberok: "Spočiatku nám vychádzala stratégia hrať organizovane v defenzíve a prechádzať do protiútokov. Dostali sme sa do vedenia 2:0, no potom sme stratili koncentráciu a súper nás za to potrestal po situáciách, na ktoré sme sa pripravovali. Z môjho pohľadu je to veľká škoda, že sme zápas nedoviedli do víťazného konca. Súper bol aktívny a dostával sa do závarov, no do gólových situácií sme ho príliš nepúšťali. Zároveň sa tam pre nás otvárali okienka. Mali sme z toho vyťažiť a postrážiť si to."