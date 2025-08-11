Košice sa snažia, ale gólové trápenie pokračuje. Zabíja nás to, vraví Miljanič

KOŠICE. Ani viac ako tridsať striel z toho jedenásť na bránku a gólové šance možno na dva či tri zápasy nestačili Košičanom na to, aby konečne vo štvrtom vzájomnom meraní síl v Košickej futbalovej aréne od návratu do ligy dokázali prekonať trenčiansku obranu.
Trenčínu tak napokon stačilo premeniť na gól jednu z dvoch striel na bránku a bolo z toho upracované a šťastné jednogólové víťazstvo.
Prvý polčas bol aj podľa trénera domácich Romana Skuhravého z oboch strán veľmi nepresný, váhavý a pohybovo nenáročný. A tak sa v ňom napriek zdanlivo ofenzívnemu futbalu zrodili len dve veľké šance, po jednej na oboch stranách.
Po necelých dvadsiatich minútach hlavičkoval do žrde trenčianskej bránky domáci Daniel Magda a odrazenú loptu vykopával z bránkovej čiary Jakub Holúbek.
V nadstavenom čase prvého polčasu sa po rohovom kope hostí po zakončení Richarda Križana blysol zákrokom na bránkovej čiare domáci brankár Dávid Šípoš
Potvrdené staré dobré nedáš, dostaneš
Tréner Skuhravý v úvode druhého polčasu poslal na ihrisko trojicu nových hráčov a Trenčania prvý päť minút nevedeli kam skôr skočiť. Z viacerých dobrých pozícii si najviac gól pýtali dve šance Karla Miljaniča. Ostali nepremenené a tak sa opäť potvrdilo staré dobré nedáš, dostaneš.
Trenčania sa po necelých piatich minútach dostali z tlaku, kolmica našla vpredu Molika Jesse Khana, ktorý presnou prízemnou strelou k žrdi strelil napokon jediný gól zápasu.
VIDEO: Karlo Miljanič hodnotí zápas
„Ak chceme byť lepší, musíme dávať góly. O tom to je. Potrebujeme otvoriť zápas. Keby som premenil aspoň jednu z dvoch tutoviek na začiatku druhého polčasu, určite by to zápas otvorilo a dali by sme aj ďalšie góly.
Namiesto toho sme z brejku dostali gól a to nás zabíja, lebo sa nám to stalo už viackrát. Mať veľa šancí je určite pozitívne, ale viete, futbal sa hrá na góly a bez nich nemôžete vyhrať,“ povzdychol si po zápase košický útočník Miljanič.
Im to padne, my sa narobíme a nič
Po inkasovanom góle vrhli domáci všetky sily do útoku. Trenčín zatlačili, prichádzala jedna šanca za druhou, ale hoci gól visel vo vzduchu, nakoniec do trenčianskej siete nepadol. Ak paľbu domácich nezblokovala obrana, tak loptu zastavil výborne chytajúci Andrija Katič alebo mierila vedľa.
„Nemôžeme to dnes hodnotiť pozitívne, keďže sme doma išli do zápasu s cieľom zvíťaziť. Možno aj to sa odzrkadlilo na tých nepremenených šanciach, ktorých sme si vytvorili na dva možno tri zápasy, niekoľkonásobne viac ako súper.
Ich hráči obetavo blokovali strely, zachytal im brankár a aj preto odchádzame bez bodu,“ hodnotil zápas Matej Jakúbek, ktorého tiež mrzel úvod druhého polčasu. „Im to tam padlo a my sa narobíme a nič,“ dodal.
Tréner Skuhravý bol napriek prehre veľmi rád za spätnú väzbu z druhého polčasu. „To bol výkon, vrátane vytvorených šancí, akým by sme sa chceli prezentovať. Niekedy je to jednoducho tak, že môžete mať sto šancí, tridsať striel a jednoducho nedáte gól.
Potom stratíte v prechodovej fáze loptu, Trenčín to veľmi dobre vyrieši a ten gól dá a nás to stojí body,“ povedal po zápase.
Pokoj a sebavedomie
Nepremieňanie šancí trápi Košičanov od úvodu sezóny, výnimkou bol azda len úvod prvého zápasu s bieloruským Grodnom v Konferenčnej lige.
„Kľud zohráva veľkú úlohu, treba možno niekedy dvihnúť hlavu a pozrieť sa, či nie je niekto lepšie postavený a keď to už zoberiete na seba, tak treba zakončovať chladnokrvnejšie, sebavedomejšie, možno to jednoducho prestreliť a zakončiť tak, aby to tam padlo.
Musíme na tom zapracovať a aj gólmi sa dostať do pohody. Myslím si, že aj v ďalších zápasoch si vytvoríme šance, ale musíme ich už začať premieňať,“ myslí si Jakúbek, ktorý v druhom polčase poriadne natiahol priamym kopom brankára Katiča a v závere tiež v dobrej pozícii netrafil bránku.
Vytváranie šancí je pozitívom aj podľa trénera Skuhravého. „Ak by sme ani tie nemali, tak by som začal pochybovať o tom, že na niečom pracujeme. Dvíha sa to. Je to evidentné v každom zápase. Je to aj o nastavení ihriska, kde noví hráči ešte nemajú úplne správne návyky vo finálnej aj predfinálnej fáze.
A keď sa potom dostanú do šance, tak útočníci to niekedy tak majú, že tak veľmi chcú dať gól, že im to môže trvať aj mesiac. A v tomto musíme tlačiť na detail, ktorý je kľúčový a popasovať sa s tým,“ skonštatoval.
Bojovali ako levy
Trenčania sa po zápase zhodli na tom, že najmä v druhom polčase to z ich strany nebolo ideálne a dostali sa pod veľký tlak.
„Ale chlapci boli dnes obetaví, hádzali sa do striel, blokovali, fantasticky nás podržal Katič. Takže toto všetko, keď sa dalo dohromady, tak sme tu dnes nemohli prehrať,“ skonštatoval Richard Križan.
Jakubovi Holúbekovi zápas pripomenul ten, pri ktorom sa na jeseň zrodila bezgólová remíza.
„Tiež nás v druhom polčase veľmi zatlačili. Myslím, že dnes sme tam prestali trošku hrať v strede zálohy a všetky tie naše dlhé lopty alebo lopty do útočníka sa okamžite vracali späť a Košice to riešili veľmi dobre centrami a tými loptami pod seba v šestnástke. Ale dnes nás opäť podržal brankár Katič, veľa striel sme zblokovali a máme upracované víťazstvo,“ poznamenal Holúbek.
VIDEO: Jakub Holúbek hodnotí zápas
Aj trenčiansky tréner Ricardo Moniz po zápase priznal, že sa jeho mužstvo proti domácim veľmi ťažko presadzovalo.
„Museli sme sa vysporiadať s niektorými absenciami. Hrali sme proti veľmi dobre organizovanému tímu, proti ktorému sa nám ťažko presadzovalo v strede poľa. Veľmi nám nefungovali krídla a ani výstavba útoku. Ale v druhom polčase sme bojovali ako levy, podarilo sa nám streliť gól. Potom sme sa príliš stiahli, ale chlapci ukázali aj veľké srdce a obetu,“ povedal po zápase.
Nečakane dobrý úvod
Trenčania z troch zápasov dvakrát cestovali k súperom a dvakrát si odviezli tri body. Šesť bodov ich dostalo do najvrchnejších poschodí tabuľky, čo pred sezónou a po nie príliš vydarenej príprave a predchádzajúcich sezónach ani sami nečakali.
„Nepozeráme sa na to, snažíme sa ísť od tréningu k tréningu, zo zápasu na zápas a uvidíme, ako sa bude vyvíjať liga. Samozrejme, nie sme radi za tú štatistiku z minulých sezón, chceme to v tejto zmeniť a dúfam, že to aj tak bude,“ verí Holúbek.
Tréner Moniz priznal, že keby mu niekto pred začiatkom súťaže povedal, že budú mať z prvých troch zápasov šesť bodov, tak by neveril.
„V príprave sme ani v jednom z piatich zápasov nevyhrali, chýbalo nám veľa hráčov základnej zostavy. Keby nám niekto povedal, že budeme mať šesť bodov po troch zápasoch, tak by sme tomu neverili. Je to iné mužstvo ako kedysi a ukazuje veľkú bojovnosť a odhodlanie. A keď sa nám vrátia chýbajúci hráči, budeme ešte silnejší,“ dodal tréner.
Nervózni ešte nie sú
Košičania na rozdiel od Trenčína na prvé víťazstvo v sezóne stále čakajú. Opäť ich čaká dvojtýždňová zápasová pauza, keďže ich zápas štvrtého kola s Trnavou bol odložený a o prvé víťazstvo zabojujú opäť doma v piatom kole proti Ružomberku.
„Vieme, minimálne ja veľmi dobre viem, v akej fáze mužstvo je a najbližších 14 dní opäť urobíme všetko preto, aby sme o dva týždne vyzerali ešte lepšie alebo minimálne tak ako v druhom polčase. Gratulujem Trenčínu k šťastnému víťazstvu a my ideme ďalej pracovať,“ povedal tréner Skuhravý, ktorý priznal, že v týždni pred zápasom s Trenčínom bol na hráčov zlý.
„Veľmi zlý, ale úplne s jasným zámerom. Lebo zatiaľ mám pocit, že chceme veci dostávať zadarmo, ale to jednoducho nejde. Trénerstvo je o tom, aby ste v ten správny moment zvolili tú správnu taktiku a my chceme byť dlhodobo dobrí a k tomu sa možno dostaneme aj cez takýto výsledkovo neúspešný začiatok,“ poznamenal košický tréner.
Podľa Jakúbeka napriek výsledkovo nevydarenému začiatku nepanuje zatiaľ v košickej kabíne nervozita.
„Skôr sa snažíme tie veci, ktoré trénujeme, každý deň zlepšovať a nastaviť si hlavy. Máme za sebou prehry, ale my chceme v každom zápase zvíťaziť, či sme predtým prehrali, alebo vyhrali. Toto je naše nastavenie a s tým pôjdeme aj do ďalších týždňov,“ zdôraznil.