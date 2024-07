AS Rím prípravu v podstate iba začína. Prvý duel odohral proti treťoligovej (Serie C) Latine Calcio, ktorú zničil 6:1. Teraz prichádza do Košíc, no chýbať budú najväčšie mená.



Slovenský fanúšik neuvidí na trávniku argentínskeho majstra sveta Paula Dybalu, pre zranenia dvojicu Angličanov Chrisa Smallinga a Tammyho Abrahama, kapitána Lorenza Pellegriniho, jeho talianskych krajanov Gianlucu Manciniho či Bryana Cristanteho, ale ani Stephana El Shaarawyho.



Zo známejších mien pricestovali do Košíc pod vedením kouča Daniela De Rossiho obrancovia Španiel Angeliňo, Evan Ndicka z Francúzska, či stredopoliari Edoardo Bove, Enzo Le Fée, Tommaso Baldanzi i krídelník Nicola Zalewski.