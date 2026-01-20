ONLINE: FC Kodaň - SSC Neapol dnes, Liga majstrov LIVE (7. kolo, Stanislav Lobotka)

Futbalisti tímov FC Kodaň a SSC Neapol dnes hrajú zápas siedmeho kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Stanislav Lobotka tradične nastúpi v drese talianskeho šampióna.
Potvrdí účastník Serie A rolu favorita?
Liga majstrov 2025/2026
20.01.2026 o 21:00
7. kolo
Kodaň
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Neapol
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 7. kola Ligy majstrov medzi mužstvami FC Kodaň a SSC Neapol.
Ide o tabuľkových susedov, ktorí sa nachádzajú na 23. a 24. mieste. Lepšie je na tom hosťujúca Neapol, ktorá je pred dnešným súperom o skóre. Posledné výsledky však hrajú v prospech talianskeho zástupcu, ktorý neprehral od 18. decembra minulého roka. Kodaň sa naopak pripravovala na európsku súťaž prípravnými zápasmi, ktoré v oboch prípadoch uhrala na remízu.
Sledovať budeme aj slovenského zástupcu, keď sa v drese hostí predstaví záložník Stanislav Lobotka.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.