Anglický klub čelí veľkým problémom, za porušenie finančnej fair-play mu hrozí odpočet bodov

Odrátanie 12 bodov by znamenalo, že "The Toffes" by mali na dne tabuľky na konte -5 bodov.

V Evertone v súčasnosti prebieha proces prevzatia klubu novým investorom.

Väčšinový vlastník Farhad Moshiri súhlasil s predajom svojho 94-percentného podielu americkému investičnému fondu 777 Partners.

Predaj by sa mal dokončiť do konca roka 2023, pričom podlieha schváleniu Premier League, Anglickej futbalovej asociácie (FA) a Úradu pre dohľad nad finančným trhom (FCA).