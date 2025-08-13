Barcelona chce k ofenzívnej sile pridať defenzívnu istotu. Teší sa aj na návrat na Camp Nou

BARCELONA. Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona vstupuje do novej sezóny La Ligy ako úradujúci šampión s cieľom nadviazať na minuloročnú ofenzívnu dominanciu. Tréner Hansi Flick však priznáva, že tím musí zlepšiť defenzívu.
Vlani Katalánci nastrieľali 102 gólov a získali domáce treble, no vysoká obranná línia často znamenala riskantné situácie, čo sa ukázalo aj pri divokých výsledkoch (3:3 a 3:4) s Interom Miláno v semifinále Ligy majstrov.
"Nie je to vždy zábava, niekedy naozaj trpím. Som spokojný s tým, čo robíme, ale viem, že musíme defenzívne zlepšiť. Sľubujem, že na tom budeme pracovať," priznal Flick po divokom El Clásicu s Realom Madrid (4:3).
Otázkou zostáva, či si Barca udrží rovnakú útočnú silu - Raphinha má za sebou životnú sezónu, Robert Lewandowski oslávi 37 rokov a najväčšou nádejou je len 18-ročný Lamine Yamal, ktorý prevzal legendárnu desiatku po Lionelovi Messim.
Na rozdiel od Realu Madrid, ktorý investoval viac ako 172 miliónov eur do posíl a priviedol trénera Xabiho Alonsa, Barcelona pre finančné problémy nakupovala len obmedzene. Spolieha sa na mladíkov ako Yamal, stopér Pau Cubarsí (18) či stredopoliar Pedri (22).
Na hosťovanie prišiel Marcus Rashford z Manchestru United, ktorý má oživiť svoju kariéru a rozšíriť možnosti Flicka v útoku.
Kľúčovou posilou je brankár Joan García z Espanyolu Barcelona, ktorý by mal nahradiť zraneného Marc-Andrého ter Stegena. Wojciech Szczesny, ktorý vlani zaskakoval, bude pravdepodobne dvojkou.
FC Barcelona začne sezónu na Malorke 16. augusta, návrat na Camp Nou plánuje na štvrtý domáci zápas proti Valencii v polovici septembra, hoci termín sa už viackrát posúval.
Flickov tím začínal vlani ako outsider, no teraz je považovaný za favorita. Kľúčom k obhajobe bude, či dokáže nájsť rovnováhu medzi útočnou kreativitou a defenzívnou istotou.