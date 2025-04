VIDEO: Futbalisti Barcelony prevalcovali Dortmund. Raphinha ukradol gól spoluhráčovi

Liga majstrov - 1. zápas štvrťfinále

Dortmund: Kobel - Bensebajni, Anton, Can, Ryerson (78. Süle) - Nmecha (68. Özcan), Chukwuemeka (68. Reyna) - Brandt - Adeyemi (46. Beier), Guirassy, Gittens (78. Duranville)

V úvodnom štvrťfinálovom zápase zdolali vlaňajšieho finalistu Borussiu Dortmund jasne 4:0, dvoma gólmi sa o to zaslúžil poľský útočník Robert Lewandowski.

BARCELONA. Futbalisti Barcelony majú nakročené do prvého semifinále Ligy majstrov od roku 2019.

Barcelona sršala aktivitou od úvodného hvizdu. Po piatich minútach to skúsil Lamine Yamal, jeho prudkú strelu však vyrazil hosťujúci brankár Gregor Kobel a krátko na to vychytal aj pokus Lewandowského.

Pred odchodom do šatní sa dostal do šance hosťujúci útočník Serhou Guirassy, no trafil iba bočnú sieť.

Po zmene strán pokračovali Katalánci v rovnakom tempe ako v prvej polovici a do dvojgólového vedenia ich poslal Lewandowski, ktorý zakončoval hlavičkou spred bránkovej čiary.