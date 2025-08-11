Barcelona zakončila prípravu hladkým triumfom, Ter Stegen sa prihovoril fanúšikom

SITA|11. aug 2025 o 15:03
Nemecký brankár vyzval fanúšikov k jednote po vyriešení sporu s klubom.

BARCELONA. Úradujúci španielsky futbalový šampión FC Barcelona ukončil prípravu pred novou sezónou suverénnym víťazstvom 5:0 nad talianskym Comom v rámci duelui o Trofej Joana Gampera.

Dva góly strelili Fermín Lopez a Lamine Yamal, skóroval aj Raphinha po prihrávke Marcusa Rashforda, ktorý nastúpil ako striedajúci hráč dva týždne po príchode na hosťovanie z Manchestru United.

Zápas sa odohral na štadióne Johana Cruyffa v tréningovom centre, keďže Camp Nou stále prechádza modernizáciou. Tím Hansiho Flicka predviedol plynulý ofenzívny futbal a ukázal pripravenosť pred obhajobou titulu, ktorú odštartuje v sobotu na pôde Mallorky.

Pred výkopom predniesol tradičný kapitánsky príhovor brankár Marc-André ter Stegen, ktorý sa len pred pár dňami dohodol s klubom na urovnaní sporu ohľadom liečby zranenia chrbta a opäť mu bola vrátená kapitánska páska.

"Bolo dôležité vyriešiť situáciu medzi mnou a klubom, teraz sa pozeráme dopredu. Budeme opäť bojovať o všetky trofeje a s vašou pomocou ich môžeme získať,“ odkázal fanúšikom 33-ročný nemecký gólman.

Rashford pri debute asistoval Raphinhovi pri góle, no zároveň zahodil veľkú šancu pred prázdnou bránkou.

