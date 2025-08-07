Barcelona odsúva Ter Stegena na vedľajšiu koľaj. Chce mu vziať kapitánsku pásku

MADRID. Španielsky futbalový klub FC Barcelona chce údajne odobrať kapitánsku pásku brankárovi Marcovi-Andrému ter Stegenovi.
Podľa informácií denníka Daily Sport vedenie katalánskeho klubu poverilo hlavného trénera Hansiho Flicka, aby svojho krajana o tejto záležitosti informoval.
Strata pozície kapitána by tak mohla priniesť finálny zvrat v situácii ohľadom budúcnosti ter Stegena v Barcelone.
Ako uviedla agentúra DPA, správy hovoria o rozhodnutí, ktoré prišlo po tom, čo 33-ročný brankár odmietol dať súhlas na poskytnutie údajov o zdravotnom stave španielskej La Lige. Klub takisto v tejto veci začal voči ter Stegenovi disciplinárne konanie.
Nemecký reprezentant sa vo štvrtok údajne nachádzal v tréningovom centre FC Barcelona, ale situáciu nekomentoval.
Po nedávnej operácii chrbta uviedol na sociálnej sieti, že bude mimo hry približne tri mesiace. Klub však o dĺžke trvania jeho absencie neinformoval.
FC Barcelona údajne chce po príchode nového brankára Joana Garciu degradovať Nemca na pozíciu brankárskej trojky.
Ter Stegen je v klube od roku 2014 a má platnú zmluvu do roka 2028, no prípadný predaj by klub zbavil jeho vysokého platu.
Pokiaľ ide o kapitánsku pásku, podľa denníka Mundo Deportivo tím v tejto situácii podporuje ter Stegena. Nie je však jasné, či prebehlo tímové hlasovanie a či ho vedenie klubu môže prehlasovať.