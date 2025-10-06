Špekulácie sa potvrdili. Legendárny taliansky obranca je novým trénerom Uzbekistanu

TAŠKENT. Fabio Cannavaro je nový tréner futbalovej reprezentácie Uzbekistanu. Niekdajší popredný taliansky obranca nahradil vo funkcii Timura Kapadzeho.
Ten na lavičke národného tímu skončil napriek tomu, že Uzbekistan sa pod jeho vedením premiérovo prebojoval na majstrovstvá sveta.
Cannavaro sa nového postu ujme s okamžitou platnosťou, uviedla tamojšia futbalová federácia.
Uzbekistan si účasť na budúcoročnom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku zabezpečil z ázijskej kvalifikácie v júni tohto roka.
Zväzoví funkcionári odvtedy hľadali kormidelníka s medzinárodnými skúsenosťami a podľa AP boli v kontakte napríklad aj s Joachimom Löwom, či Paulom Bentom.
Ešte ako hráč si Cannavaro obliekal dresy Neapola, Interu Miláno, Juventusu Turín i Realu Madrid a s tímom Talianska sa v roku 2006 tešil z titulu majstrov sveta.
S aktívnou kariérou sa rozlúčil v roku 2011, trénersky potom viedol aj Udinese, Benevento, Dinamo Záhreb, Al-Nassr, Kuang-čou Evergrande a krátko aj reprezentáciu Číny.