Real pohorel v Barcelone, Ancelotti sa hneval na rozhodcu: Je to nevysvetliteľné

Kráľovský klub podľa predpokladov na ihrisku outsidera dominoval, mal až 76-percentné držanie lopty, 21 striel a z toho sedem na bránu, no nedokázal ich pretaviť na góly.

Vinicius Junior síce dostal loptu do siete v 21. minúte, ale gól neplatil, keďže mu predchádzal faul Kyliana Mbappeho na Pola Lozana. Ani ďalšie početné šance "bieleho baletu" sa neskončili úspešne, viackrát vynikol brankár domácich Joan Garcia a pomohla mu aj žŕdka pri dorážke Mbappeho.

Duel nakoniec rozhodol až v závere ľavý obranca Romero, ktorý sa v prvom polčase vyhol červenej karte, keď skolil Mbappeho. V 85. minúte si nabehol na center z pravej strany od Omara el Hilaliho a aj s prispením teču poslal loptu do siete.

Tréner hostí Carlo Ancelotti bol nahnevaný hlavne z verdiktu rozhodcu aj systému VAR, ktorý neudelil strelcovi gólu červenú kartu.

"Rozhodnutie rozhodcu a VAR-u je nevysvetliteľné. Najdôležitejšia vec je chrániť hráča a bol to jasný faul, veľmi zlý zákrok s rizikom. Našťastie sa nič nestalo, no hrozilo nebezpečenstvo zranenia. Na to je tu aj VAR. Považujeme za nevysvetliteľné, že neudelili červenú kartu," povedal rozhorčene.

"Bol to ťažký, komplikovaný zápas. Niektoré veci sme urobili dobre, mali sme kontrolu, najmä v druhom polčase. Dali sme gól, ktorý neuznali, trafili žrď a mali sme 20 striel. Zápas sme mali pod kontrolou, no Espanyol, ktorý hral veľmi dobre v prechodovej fáze, strelil gól. Hrali hru, ktorú chceli," uviedol pre oficiálnu stránku Realu.