Haaland je blízko k dohode s Manchesterom City, tvrdí expert BBC

"Cítim, že pôjde do Manchestru City. Dohoda síce ešte nepadla, no obe strany sú k nej veľmi blízko," povedal Balague, podľa ktorého "The Citizens" vyhrajú boj o Hallanda so španielskym Realom Madrid.

V súvislosti s Haalandom sa často písalo o záujme FC Barcelona a Realu Madrid, pravdu o tom však vie len veľmi málo zainteresovaných osôb. Nór údajne už vylúčil prestup ku Kataláncom.