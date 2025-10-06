Gólový stroj Haaland sa rozbehol naplno. Nikdy som sa necítil lepšie ako teraz, hovorí

MANCHESTER. Aj podľa vysokých štandardov gólového stroja Erlinga Haalanda je jeho vstup do tejto sezóny výnimočný.
Nór v nedeľu strelil jediný gól pri víťazstve Manchesteru City 1:0 na ihrisku Brentfordu, čím zvýšil svoj účet na deväť gólov v siedmich zápasoch Premier League.
Za klub aj reprezentáciu už nastrieľal 18 gólov v 11 dueloch, pričom sa nepresadil len raz, a prvýkrát v kariére skóroval v deviatich zápasoch po sebe.
„Nikdy som sa necítil lepšie ako teraz,“ povedal Haaland, ktorý ukázal svoju rýchlosť a silu, keď si nabehol na dlhý pas od Joska Gvardiola a tvrdou strelou prekonal Caoimhina Kellehera.
„Je to o príprave, o tom byť pripravený na zápasy. Môžete byť fyzicky pripravený, ale musíte byť pripravený aj mentálne.“
Haaland strelil v prvej sezóne za City 36 gólov v Premier League, v nasledujúcej 27 a v minulej sezóne 22.
Tento klesajúci trend bol pre City potenciálnym problémom, no Haaland pôsobí znovuzrodene a tvrdí, že veľkú zásluhu na tom má skutočnosť, že pred rokom sa stal po prvý raz otcom.
„S dieťaťom som ešte lepší, pretože sa viem od futbalu úplne odpútať – vôbec naň nemyslím,“ povedal.
„Keď ste mladý, myslíte na všeličo a možno sa aj zbytočne obávate, ale keď sa vrátim domov, viem si oddýchnuť oveľa viac. Myslím, že sa musím poďakovať svojmu synovi.“
Haaland je momentálne v skvelej forme, no tréner Pep Guardiola chce vidieť góly aj od iných hráčov.
Proti Brentfordu mali v prvom polčase výraznú prevahu, no nedokázali pridať k Haalandovmu gólu z deviatej minúty ďalší a v závere takmer pykali, keď ich domáci zasypávali vysokými loptami a dlhými autmi.
„Je pre nás v tejto sezóne nesmierne dôležitý. Potrebujeme však viac gólov aj od ostatných, šance tam boli,“ povedal Guardiola.
„Krídelníci musia dávať viac gólov, musia sa presadzovať v situáciách jeden na jedného či jeden na dvoch. Ale krok za krokom to dosiahneme. Tím dnes pôsobil oveľa kompaktnejšie, bude to v poriadku.“
Jediným Guardiolovým problémom pred reprezentačnou prestávkou je zranenie španielskeho stredopoliara Rodriho, ktorý v polovici prvého polčasu musel odísť z ihriska so svalovým problémom.
„Je to svalové zranenie, takže dva alebo tri týždne. Samozrejme, nechcem oňho prísť ani na chvíľu,“ povedal. „Snažili sme sa ho šetriť, ale je to tak, ako to je.“