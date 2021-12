Haalanda v Bayerne nechcú. My máme Lewandowského, hovorí Kahn

"My máme Roberta Lewandowského. On dokáže ešte pár rokov pravidelne strieľať 30-40 gólov za sezónu," povedal bývalý nemecký reprezentačný brankár pre Süddeutsche Zeitung.

Tridsaťtriročný poľský útočník má s Bayernom zmluvu do 30. júna 2023.

Haalandov agent Mino Raiola naznačil, že nórsky ostrostrelec by mohol budúci rok v lete opustiť Borussiu. Podľa neho Haaland dohrá sezónu v Dortmunde, potom by sa mal posunúť do väčšieho klubu.

Záujem o jeho služby by mal mať Real Madrid, FC Barcelona a Manchester United.

Dvadsaťjedenročný zakončovateľ prišiel do Dortmundu v januári 2020 z RB Lipsko, zmluvu podpísal do roku 2024.