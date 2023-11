Africký tím nebude hrať kvalifikáciu o postup na MS, miestna vláda sa bojí úteku hráčov

Dôvod odstúpenia z kvalifikácie nebol bezprostredne známy, no web španielskeho denníka Marca upozornil na to, že podľa afrických médií rozhodnutie stiahnuť tím z kvalifikácie údajne prišlo pre obavy vlády tejto krajiny z možnej emigrácie hráčov reprezentačného kádra počas cesty do Maroka.

Eritrea mala 16. novembra absolvovať kvalifikačný duel práve na marockej pôde. Podobná situácia nastala už počas kvalifikácie o postup na MS 2022, keď ešte v roku 2019 desať eritrejských reprezentantov požiadalo o azyl v Botswane a diktátor Isaias Afwerki to údajne vnímal ako veľkú hanbu.