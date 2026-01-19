Nigérijský útočník spasil Sevillu. Bodový zisk zachránil dvomi gólmi v závere

La Liga - 20. kolo
Elche CF – FC Sevilla 2:2 (1:0)
Góly: 14. Febas, 55. Valera – 75. a 90.+1 Adams (druhý z 11 m)
Futbalisti FC Sevilla odvrátili vďaka dvom gólom v záverečnej štvrťhodine prehru na pôde Elche v pondelkovom stretnutí 20. kola španielskej la Ligy.
Hrdinom hostí sa stal striedajúci nigérijský útočník Akor Adams. Ten najskôr v 75. minúte znížil a bod pre svoj tím zariadil v nadstavenom čase z penalty.
Domáci figurujú v tabuľke na ôsmom mieste. Seville patrí 14. priečka, dva body nad pásmom zostupu.