Nigérijský útočník spasil Sevillu. Bodový zisk zachránil dvomi gólmi v závere

Akor Adams
Akor Adams (Autor: X/Sevilla FC)
TASR|19. jan 2026 o 23:12
Sevilla remizovala pôde Elche.

La Liga - 20. kolo

Elche CF – FC Sevilla 2:2 (1:0)

Góly: 14. Febas, 55. Valera – 75. a 90.+1 Adams (druhý z 11 m)

Futbalisti FC Sevilla odvrátili vďaka dvom gólom v záverečnej štvrťhodine prehru na pôde Elche v pondelkovom stretnutí 20. kola španielskej la Ligy.

Hrdinom hostí sa stal striedajúci nigérijský útočník Akor Adams. Ten najskôr v 75. minúte znížil a bod pre svoj tím zariadil v nadstavenom čase z penalty.

Domáci figurujú v tabuľke na ôsmom mieste. Seville patrí 14. priečka, dva body nad pásmom zostupu.

Tabuľka La Ligy

La Liga

