Green mal z gólu veľkú radosť. Jeden z najdôležitejších v kariére, vravel

Slovanisti si domov odviezli bod, no tak ako mohli mať tri, nemuseli mať ani jeden. V hektickom závere mohol najskôr rozhodnúť Alexandru Mitrita, po ňom zasa na druhej strane Samuel Mráz.

V auguste pred dvoma rokmi v odvetnom zápase play off Európskej ligy prehral Slovan v Solúne 2:3, ale zabezpečil si postup do skupinovej fázy.

Slovan je po dvoch kolách na 3. mieste tabuľky s jedným bodom. Druhý je PAOK so štyrmi. Lídrom zoskupenia je FC Kodaň, ktorý vo štvrtok zvíťazil doma nad gibraltárskym outsiderom Lincolnom Red Imps 3:1.

Jeden z dvoch gólov dal vtedy obranca Jurij Medveděv, ktorý vo štvrtok prežíval podobné pocity ako v sezóne 2019/2020.

"Keď odohráte kvalitný zápas na štadióne PAOK, tak aj sebavedomie ide nahor. Ukázali sme tímovosť a veľkého ducha. Odohrali sme futbalovejší zápas než pred dvomi rokmi. Vtedy to bolo viac o defenzíve, teraz sme sa viac snažili hrať futbal a tvoriť.

Na konci nás súper trochu zatlačil, tam už to nešlo hrať na krásu, no ustáli sme to. Dvakrát sme tu v podstate uspeli, opäť odchádzame domov s dobrým pocitom, z čoho sa teším."