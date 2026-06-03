Carrick privedie svoju prvú posilu do Manchestru United. Miesto zaujme po Casemirovi

Brazílsky futbalista Ederson prestúpi z Atalanty Bergamo do Machestru United za 40,5 milióna eur.
Dvadsaťšesťročný stredopoliar podpíše na Old Trafford štvorročnú zmluvu s „červenými diablami“ s opciou na ďalšiu sezónu.
Ederson ešte musí absolvovať zdravotnú prehliadku, pričom podľa britského média BBC by sa mal pripojiť k tímu na začiatku júla. Súčasťou dohody budú aj dodatočné bonusy vo výške 4,5 milióna eur.
Ederson je prvou oznámenou posilou ManUtd od momentu, keď sa stal definitívne hlavným trénerom dočasný kouč Michael Carrick.
Ederson by mal prísť s cieľom nahradiť odchádzajúceho krajana Casemira.
Dres Atalanty obliekal od leta 2022, keď prišiel do Bergama zo Salernitany. Dokopy odohral 180 stretnutí vo všetkých súťažiach, v ktorých strelil 16 gólov.
Špecializovaný portál Transfermarkt odhaduje jeho trhovú cenu na 45 miliónov eur.