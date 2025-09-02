Bude kryť chrbát Škriniarovi. Fenerbahce získalo jednotku z Manchestru City

ISTANBUL. Dlhoročný futbalový brankár Manchestru City Ederson sa v závere prestupového obdobia upísal tureckému Fenerbahce Instanbul.
City si podľa agentúry AFP prilepšilo o približne 13 miliónov eur, Brazílčan odchádza po ôsmich rokoch pod vedením Pepa Guardiolu.
V tureckom klube sa stane spoluhráčom slovenského reprezentanta Milana Škriniara, ktorý je kmeňovým hráčom Fenerbahce od augusta.
Do novej sezóny šiel 10-násobný anglický majster s brankárskou dvojicou Ederson a James Trafford. Odchovanec City však po návrate do Manchestru zatiaľ výkonmi nepresvedčil a klub tak priviedol aj Gianluigiho Donnarummu z PSG.
Manchester to potvrdil v utorok na poludnie, pričom za talianskeho reprezentanta zaplatil približne 35 miliónov eur.
Príchod víťaza minuloročnej edície Ligy majstrov umožnil Edersonovi zmeniť pôsobisko. Od roku 2017 získal so City šesť anglických titulov, dvakrát vyhral Pohár FA a v roku 2023 aj Ligu majstrov.
„Pôsobenie v City bolo tým najkrajším obdobím môjho života. Odchádzam síce s manželkou a deťmi, ale nechávam tu veľkú rodinu,“ vyjadril sa pre klubový web Ederson, ktorý nastúpil za City do 372 duelov.