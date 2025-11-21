Po reprezentačnej pauze od neho čaká viac. Tréner Newcastlu sa vyjadril k výkonom Woltemadeho

NEWCASTLE. Anglický futbalový tréner Eddie Howe požaduje v Newcastli viac od útočníka Nicka Woltemadeho. Mladý Nemec prišiel do klubu v lete za rekordných 69 miliónov libier zo Stuttgartu.
Dvadsaťtriročný Woltemade vsietil päť gólov v prvých ôsmich zápasoch za nový klub, v uplynulých šiestich skóroval len raz, no počas asociačného termínu sa presadil dvakrát v Luxembursku a raz proti Slovensku.
„Musím povedať, že vzhľadom na nedostatok tréningového času, ktorý sme s ním mali, si myslím, že odviedol naozaj dobrú prácu a snažil sa čo najlepšie splniť to, čo sme od neho žiadali. Začal naozaj dobre, čo sa týka gólov.
Myslím si, že tie góly z reprezentačnej prestávky mu tiež veľmi prospejú. Sebavedomie je pre útočníka všetkým, takže si myslím, že môže byť so sebou naozaj spokojný.
Ale musíme od neho požadovať viac a potrebujeme od neho viac v tom zmysle, že je ústredným bodom tímu,“ citovala Howea agentúra DPA.
Newcastlu patrí v Premier League 14. miesto a po novembrovom asociačnom termíne sa vráti do akcie v sobotu proti Manchestru City.
V domácej súťaži zaostáva za svojou formou z Ligy majstrov, kde figuruje po troch výhrach a jednej prehre na šiestom mieste.