Newcastle nemôže v lete nakúpiť drahé posily, Howe tlmí očakávania fanúšikov

Howe upozornil fanúšikov, že v lete to bude menej. "Pre finančnú fair play musíme narábať s obmedzeniami. Nemôžeme len tak míňať peniaze na hráčov, ako sa možno darilo niektorým klubom v minulosti, keď za jedno prestupové obdobie kompletne prekopali káder.

NEWCASTLE UPON TYNE. Anglický futbalový klub Newcastle United nemôže podľa trénera Eddieho Howea v najbližšom prestupovom období nadmerne utrácať.

Takúto možnosť nemáme, čím viac miniete v jednom okne, tým viac to ovplyvní vašu situácia v ďalších," povedal pre agentúru AFP Howe, ktorého zverenec je aj slovenský brankár Martin Dúbravka.

Hráči Newcastlu už majú istotu záchrany medzi anglickou elitou, momentálne figurujú na štrnástej priečke.

"Neznamená to, že sme úplne bez ambícií. Pokúsime sa priviesť vhodných a rozdielových hráčov, ktorí budú hrdí, že si obliekajú dres Newcastlu. Uvedomujeme si, že potrebujem skvalitniť káder, no nebude ľahké skombinovať to.

Fanúšikovia sa však nemusia obávať, dlhodobá vízia, ktorú sme im prezentovali, platí. Verím, že klub sa dostane k vytýčeným métam, ale nedá sa odhadnúť, koľko to potrvá," dodal Howe.