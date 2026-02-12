Dyche nenaplnil očakávania. Nottingham bude mať už štvrtého trénera v sezóne

12. feb 2026 o 07:22
Forest bojujú o záchranu v Premier League.

Sean Dyche skončil po necelých štyroch mesiacoch na poste trénera futbalistov Nottinghamu Forest.

Vedenie klubu ho odvolalo po stredajšej bezgólovej remíze doma s posledným tímom tabuľky Wolverhamptonom. Nottingham je v Premier League na 17. mieste, tri body nad pásmom zostupu.

„Futbalový klub Nottingham Forest môže potvrdiť, že Sean Dyche bol odvolaný z funkcie hlavného trénera. Chceli by sme sa poďakovať Seanovi a jeho realizačnému tímu za ich úsilie počas pôsobenia v klube a prajeme im veľa šťastia do budúcnosti,“ uviedol klub vo vyhlásení na sociálnej sieti.

„Lesníci“ budú mať už štvrtého trénera v tejto sezóne. Päťdesiatštyriročný Dyche vydržal vo funkcii iba 114 dní, pred ním predčasne skončili aj Nuno Espirito Santo v septembri a Ange Postecoglou v októbri minulého roka.

Majiteľ klubu Evangelos Marinakis stratil v stredu trpezlivosť aj s Dychem, keď jeho zverenci napriek 35 strelám nedokázali skórovať proti Wolves. Hráči Nottinghamu tak nevyhrali v treťom ligovom dueli za sebou a fanúšikovia ich po zápase vypískali.

Na Forest čaká na budúci štvrtok prvý zápas play off o postup do osemfinále Európskej ligy na ihrisku Fenerbahce Istanbul, doma potom privíta v lige Liverpool.

