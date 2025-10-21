Nottingham predstavil nového trénera. Premiéru si odbije v Európskej lige

NOTTINGHAM. Sean Dyche je nový tréner futbalistov Nottinghamu Forest. S účastníkom anglickej Premier League podpísal kontrakt do leta 2027.
Vo funkcii nahradil Angeho Postecogloua, ktorého vedenie klubu odvolalo v sobotu, necelých 20 minút po domácej ligovej prehre s Chelsea 0:3.
Päťdesiatštyriročný Dyche pôsobil predtým ako tréner vo Watforde, Burnley a Evertone, kde skončil v januári tohto roka po sérii nepriaznivých výsledkov.
Počas svojej aktívnej kariéry hral v mládežníckych tímoch Nottinghamu. Ten je v súčasnosti v ligovej tabuľke v pásme zostupu na 18. mieste, na konte má iba jedno víťazstvo a päť bodov z ôsmich zápasov.
Postecoglou vydržal na svojom poste iba 39 dní, predtým v septembri nahradil odvolaného Nuna Espirita Santa.
Dyche absolvuje premiéru na lavičke vo štvrtok v dueli Európskej ligy doma proti FC Porto. Podľa britských médií mal klub záujem aj o Roberta Manciniho či Marca Silvu z Fulhamu. Silva má však v zmluve vysokú odstupnú klauzulu.