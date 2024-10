Veľké problémy pre Turín. Kapitán tímu sa zranil, hrozí mu koniec sezóny

Vyšetrenia odhalili, že Zapata má natrhnutý krížny väz v kolene a poškodený meniskus.

Talianske médiá píšu o sedemmesačnej absencii 33-ročného Kolumbijčana na trávnikoch.

Ak by sa tieto prognózy naplnili, Zapata by sa mohol vrátiť do diania najskôr v máji na úplnom konci sezóny.