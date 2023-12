Strelil rekordný hetrik. Už sa to nikomu nepodarí, tvrdí jubilant

Farkašovi zlomili lícnu kosť

Šťastie nakoniec stálo na strane Talianov, ktorí sa cez železničiarov dostali po penaltách. Triumfovali v nich 7:6.

„Škoda, že viacero našich hráčov bolo zranených. Peter Fecko hral so šiestimi štichmi na nohe, Gejzovi Farkašovi zlomili lícnu kosť. Boli to hráči, ktorí mohli kopať penaltu. Keby sa nezranili, možno by to skončilo inak,“ zamýšľal sa.