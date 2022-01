DAC začal so zimnou prípravou. Kalmár by rád v klube zostal

"Ako tréner chcete mať vždy najlepších hráčov. Vieme, že januárové prestupové obdobie je najhoršie. V kádri máme dostatok hráčov, no ak nám trh dovolí, aby sme mužstvo posilnili, urobíme tak. No ak nie, nebudem z toho nervózny.

"Je mi už lepšie, bol som u doktora na kontrole. Teraz musím postupne posilniť svoje svaly, lebo nestačí ísť len na ihrisko. Musím byť trpezlivý a každým dňom pracovať viac a viac. Verím, že môžem začať s trénovaním na začiatku februára. Dôležité je, aby som bol stopercentne pripravený," povedal Kalmár.

Maďarovi koncom sezóny vyprší zmluva. Rokovania o predĺžení už prebiehajú:

"O svojej budúcnosti ešte veľa neviem, no rozprávame s DAC-om. Chcel by som tu ostať. Dostal som od klubu veľa, keď som bol zranený. A teraz by som chcel z toho niečo vrátiť. Som kapitán a cítim sa tu dobre. Chcel by som tu niečo vyhrať."