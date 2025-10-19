ONLINE: FC DAC Dunajská Streda - MŠK Žilina dnes, Niké liga LIVE (11. kolo)

DUNAJSKÁ STREDA. Futbalisti FC DAC Dunajská Streda a MŠK Žilina dnes hrajú zápas 11. kola Niké ligy.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC DAC Dunajská Streda - MŠK Žilina dnes (Niké Liga LIVE, 11. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
19.10.2025 o 18:00
11. kolo
Dunajská Streda
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina
Prenos
Príjemný dobrý deň z Dunajskej Stredy, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 11. kola futbalovej Niké ligy, v ktorom futbalisti DAC Dunajská Streda privítajú na domácom trávniku v MOL aréne hráčov MŠK Žilina. Zápas sa začína o 18:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Dunajskej Strede patrí v tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné prvé miesto so ziskom 19 bodov, o skóre práve pred Žilinou. V poslednom doterajšom zápase zverenci Branislava Fodreka remizovali v Skalici s MFK 1:1 (gól DAC Djukanović). Najlepším strelcom tímu je práve Viktor Djukanović, ktorý má na svojom konte 6 gólov.
Žiline patrí v tabuľke Niké ligy druhé miesto so ziskom 19 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Pavla Staňa na domácom trávniku zvíťazili nad Košicami 4:1 (góly MŠK Iľko, Káčer, Adang, Faško). Najlepším strelcom tímu je Michal Faško, ktorý má na svojom konte rovnako ako Djukanović šesť presných zásahov.
V MOL aréne nás teda čaká šláger o prvé miesto, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Dunajskej Strede patrí v tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné prvé miesto so ziskom 19 bodov, o skóre práve pred Žilinou. V poslednom doterajšom zápase zverenci Branislava Fodreka remizovali v Skalici s MFK 1:1 (gól DAC Djukanović). Najlepším strelcom tímu je práve Viktor Djukanović, ktorý má na svojom konte 6 gólov.
Žiline patrí v tabuľke Niké ligy druhé miesto so ziskom 19 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Pavla Staňa na domácom trávniku zvíťazili nad Košicami 4:1 (góly MŠK Iľko, Káčer, Adang, Faško). Najlepším strelcom tímu je Michal Faško, ktorý má na svojom konte rovnako ako Djukanović šesť presných zásahov.
V MOL aréne nás teda čaká šláger o prvé miesto, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
6
3
0
21:12
21
V
V
V
R
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
10
5
4
1
18:7
19
R
V
R
P
V
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
5
4
1
24:14
19
V
R
V
R
R
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
10
5
3
2
16:11
18
V
V
V
P
R
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
9
5
1
3
15:9
16
P
R
P
V
P
6
AS TrenčínAS Trenčín
11
4
1
6
11:19
13
R
P
P
P
P
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
10
3
3
4
14:18
12
R
P
V
P
R
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
10
3
2
5
11:17
11
V
R
R
P
V
9
MFK SkalicaMFK Skalica
11
2
5
4
10:15
11
R
R
P
V
P
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
10
3
1
6
12:17
10
P
V
V
V
R
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
11
1
6
4
13:17
9
R
R
R
P
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
9
1
1
7
11:20
4
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body