Derniéra Škrtela na lavičke Trnavy nebola úspešná. Šláger proti DAC poznačila bitka

Futbalisti Dunajskej Stredy triumfovali v šlágri 17. kola Niké ligy nad Spartakom Trnava 3:1 a posunuli sa pred Žilinu na druhé miesto tabuľky.
Na vedúci Slovan Bratislava strácajú bod. „Andeli“ po troch víťazstvách vyšli bodovo naprázdno a patrí im štvrtá priečka.
Zápas negatívne poznačili záverečné minúty, keď sa medzi hráčmi strhla bitka a červené karty si odniesli domáci Taras Kačaraba a hosťujúci Lazar Stojsavljevič.
DAC nastúpil bez dvoch opôr. Damir Redzic chýbal pre kartový trest, Viktor Dukanovič sa zranil v pohárovom zápase s Michalovcami.
V útoku ich nahradili George Gagua a Alioune Sylla. „Vedeli sme, že Redzic a Dukanovič budú chýbať, ale každý hráč je dôležitý. Sylla dal gól, no nebol to prvýkrát, keď nás potiahol. Ale nerád by som hovoril o jednotlivcoch.
V druhom polčase to nebolo celkom ideálne, ale chalani chceli vyhrať a potvrdili to,“ uviedol tréner domácich Branislav Fodrek.
VIDEO: Branislav Fodrek
Dunajská Streda nastúpila s vedomím, že v prípade víťazstva sa môže dostať na druhé miesto v tabuľke, čo sa jej podarilo. „Je to potešiteľné.
Viackrát sme stratili body doma, aj preto sme chceli dať fanúšikom takýto výsledok. Druhé miesto je iba plus. Ale stále sme na zemi. V tejto fáze súťaže platí, že sa chceme držať hore čo najdlhšie.
Teraz sa trochu potešíme, ale musíme sa pripraviť na posledné kolo jesennej časti v Podbrezovej,“ povedal.
V závere sa na ihrisku strhla šarvátka. Kristián Koštrna fauloval Ammara Ramadana, ktorý zostal ležať na zemi. Vzápätí ho napadli dvaja Trnavčania, čo vyústilo do strkanice.
„Emócie patria k futbalu, stáva sa to aj v iných ligách. Na druhej strane niektoré veci boli cez čiaru a každý by sa mal trochu udržať. Škoda červenej karty Kačarabu. Celé to vzniklo z ničoho, bol tam čistý faul na Ramadana.
Keď hráč ležal na zemi a napadli ho, ostatní ho išli brániť.“
VIDEO: Zostrih zápasu DAC - Trnava
Martin Škrtel ako dočasný tréner viedol Trnavu v poslednom zápase, no v ňom nedokázal mužstvo naštartovať. „Prišlo k zaváhaniu hráčov a mužstvo sa do zápasu nedostalo. Musíme si to rozobrať, nebolo to prvýkrát v sezóne.
Škoda, lebo sme sa mohli priblížiť k čelu tabuľky. Treba sa koncentrovať na posledný zápas, dať sa dokopy hlavne mentálne, aby sme rok zakončili tak, ako si želáme. Niečo sa končí, niečo sa začína.
Situáciu s trénerom sme vyriešili takto. Uvidíme, ako vyriešime posledný zápas, máme viaceré alternatívy, ktorými sa zaoberáme. A či sa mi páčilo trénerstvo? Keď vyhrávame, páči sa, keď nie, tak nie.
Ale nejde o mňa, ide o mužstvo a klub. Bola to zaujímavá skúsenosť,“ uviedol.
VIDEO: Martin Škrtel
Tréner Trnavy sa vyjadril aj ku šarvátke na konci zápasu. „Derby sú vždy vybičované, stalo sa, čo sa stalo. Bol som blízko, snažil som sa hráčov oddeliť. Mrzí to, že sa do toho zapojil aj divák, chytil nášho hráča. To k tomu nepatrí.
Takéto šarvátky hráčov sa dejú aj vo svete, ale keď sa do toho zapojí aj divák, to k tomu absolútne nepatrí,“ dodal.
Jedným z hrdinov zápasu bol domáci Ramadan, ktorý dal druhý gól svojho mužstva. „Mali sme dobrú prípravu a sobotňajšie výsledky nám dali extra motiváciu. Vedeli sme, že hráme proti súperovi, ktorý má rovnaký počet bodov ako my.
Chceli sme vyhrať, čo sa nám podarilo, ale nebolo to ľahké. Hrali sme veľa bez lopty, súper bol agresívny. Je to ťažké hlavne pre nás, útočných hráčov.
Trnava je dobré mužstvo, nebolo ľahké proti nim skórovať, sú v dobrej forme.
My sme však podali veľmi dobrý výkon, dali sme tri góly a vyhrali,“ zhodnotil duel Ramadan, ktorý tak ako v Trnave, skóroval aj v domácom zápase. „Rád hrám proti Trnave, proti dobrým mužstvám, ktoré chcú hrať futbal. Preto mám rád takéto zápasy. Dôležité je, že ako mužstvo sme to vybojovali a vyhrali sme.
Cez polčas sme si povedali, že musíme dať tretí gól. Tlačili sme, aby sme pridali tretí gól a potom sme sa upokojili a hrali na protiútoky,“ vyhlásil.
Koniec zápasu prekvapil aj jeho: „Nečakal som takýto koniec, ale aj to je futbal. Koštrna mi trafil nohu a zostal som ležať lebo ma to bolelo, ale aj druhý hráč ma kopol, keď som bol na zemi.
Toto som nečakal. No želám im všetko dobré do budúcna.“