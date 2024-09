Vážení športoví priatelia, vítam vás pri šlágri 9. kola Niké ligy, pri zápase medzi DAC 1904 Dunajská Streda a FC Spartak Trnava. Úvodný výkop je naplánovaný na sobotu 28. septembra o 20:30.



DAC 1904 Dunajská Streda patrí medzi tradičných ašpirantov na umiestnenie v TOP 3 celej súťaže. A zatiaľ tento fakt potvrdzuje, keďže jej v tabuľke patrí práve priebežná tretia priečka. Dunajskostredčania ju okupujú so ziskom 13 bodov za štyri výhry, jednu remízu a dve prehry. Majú mimoriadnu útočnú silu – nastrieľali už 14 gólov, pričom viac ich vsietila len Žilina.



FC Spartak Trnava patrí medzi najlepšie slovenské futbalové tímy a dokázať to bude chcieť rozhodne aj v lige. Faktom je, že Trnavčania by boli po úvodnej sedmičke zápasov nepochybne radi vyššie, ale aj priebežné 5. miesto im dáva slušné výhliadky do budúcich bojov. Obzvlášť pre tesné bodové rozdiely – veď v prípade plného bodového zápisu môže Spartak pokojne preskočiť práve tretiu Dunajskú Stredu. Trnava ešte v tomto ročníku neprehrala, ale až päťkrát remízovala a pripísala si aj dve výhry. Inkasovala len štyrikrát a má tak najpevnejšiu defenzívu v lige.