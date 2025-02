Dunajská Streda chce zachrániť sezónu. Vnímame realitu, hovorí Fodrek

Po sklamaní z jesene verím, že to bude lepšie. Čo sa týka pohybov v kádri, prestupové obdobie bolo pokojnejšie. Počas prípravy sme sledovali hráčov, vyhodnocovali. Dostali čas, aby sa ukázali a po skončení sme urobili rozhodnutia," uviedol výkonný riaditeľ klubu Jan van Daele.

Pravý obranca Gruszkowski dostal ponuku z Poľska a bol to post, ktorý sme potrebovali riešiť. Kapanadze v prvom zápase proti Banskej Bystrici potvrdil svoje kvality. Útočník Viktor Djukanovič prišiel zo švédskeho Hammarby.

DAC sa posilnil v obrane i útoku. "Jeden z príchodov je Gruzínec Cotne Kapanadze, ktorému sa skončila zmluva v majstrovskom tíme Iberia 1999. Bol najlepší pravý obranca ligy a bola to dobrá príležitosť pre nás.

Na pozíciu útočníka potrebujeme niečo iné, preto sme mu dali možnosť, aby si našiel nový klub. Odišiel aj Ján Bernát, vrátil sa do Belgicka, ale takisto čaká na ďalší angažmán. Milan Vitális išiel na hosťovanie do Győru.

To nie je situácia, keď sa zbavujeme hráčov v prospech ETO, ale je to situácia, ktorá je výhodná pre hráča aj pre klub. Na jeho pozícií máme pretlak hráčov, takisto aj mladých, preto sme sa rozhodli. V ETO bude mať priestor a aj pre Győr to bude posila," dodal Van Daele.

Dunajská Streda okrem prípravy v domácich podmienkach absolvovala aj sústredenie v Turecku, kde odohrala aj tri prípravné zápasy. Počas prípravy absolvovala celkovo až päť duelov, počas ktorých dokázala trikrát zvíťaziť a v dvoch prípadoch sa zrodila remíza.

"Príprava bola krátka. Dostali sme dôveru pokračovať pri mužstve a dali sme si určité ciele. Jedným z cieľov pred prípravou bolo dobre potrénovať. Bolo dôležité, aby sme zranených hráčov vrátili na trávnik, a to sa podarilo. Ostal už len Csinger a Redzič. Z toho pohľadu som spokojný, odtrénovali sme, čo sme chceli a aj hráči zostali zdraví.