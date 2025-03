Dúbravka sa spolieha na sebavedomie tímu. Sme optimisti, hovorí pred odvetou

Slováci dokázali zdolať Slovincov iba v jedinom z deviatich vzájomných stretnutí. Ak sa chcú prebojovať do vyššej divízie, potrebujú negatívnu bilanciu zmeniť na štadióne Stožice. Šance na postup sú po bezgólovej remíze z Tehelného poľa otvorené.

Mužstvo trénera Francesca Calzonu nastúpi v odvetnom rozhodujúcom súboji play off s ambíciou postúpiť do vyššej B-divízie Ligy národov .

"My sme boli optimisti už na začiatku. Máme veľmi dobré a sebavedomé mužstvo. Veríme, že by sme mohli postúpiť, aj ten obraz hry tomu nasvedčoval. Trochu škoda, že sme sa nedokázali viac presadiť, avšak proti konsolidovanému mužstvu to bolo naozaj náročné. Slovinci mali veľmi hlboký blok," uviedol brankár Dúbravka na tlačovej konferencii v dejisku nedeľného rozhodujúceho duelu, kam "sokoli" pricestovali v sobotu podvečer.

