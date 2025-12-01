Dobré vzťahy medzi Bielym domom a FIFA. Trump sa osobne zúčastní žrebu majstrovstiev sveta

Prezident FIFA Gianni Infantino (vľavo) a prezident USA Donald Trump. (Autor: TASR/AP)
1. dec 2025 o 20:49
Budúcoročný šampionát v USA, Kanade a Mexiku sa dlhodobo teší Trumpovej priazni.

Na piatkovom žrebe futbalových MS 2026 sa vo Washingtone osobne zúčastní aj prezident Spojených štátov amerických Donald Trump. V pondelok to potvrdila hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.

Budúcoročný šampionát v USA, Kanade a Mexiku sa dlhodobo teší Trumpovej priazni. Prezident USA sa pravidelne stretáva so šéfom Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Giannim Infantinom a nedávno v Bielom dome privítal hviezdneho Portugalčana Cristiana Ronalda.

„Prezident Trump sa v piatok zúčastní na žrebovaní finálového turnaja majstrovstiev sveta vo futbale v Kennedy Center,“ citovala Leavittovú agentúra AFP.

Celkovo 48 účastníkov je pred žrebom rozdelených do štyroch výkonnostných košov. Postupujúcich z marcovej baráže, v ktorej sa predstavia aj Slováci, umiestnia do štvrtého z nich. Žreb je na programe o 18.00 h SEČ.

