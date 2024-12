Najväčšia hráčska osobnosť vo filme chýba. Tragédia dodala dokumentu o DAC silný rozmer

Najnovším prírastkom do futbalovej filmografie je 94-minútový dokument o Dunajskej Strede s názvom DAC Film. Do kín sa dostane 12. decembra.

Samozrejme, 120 rokov sa nemôže zmestiť do hodiny a pol a výber kľúčových tém bude vždy subjektívny. Koľko fanúšikov, toľko rôznych pohľadov na to, ktoré zápasy a ktoré osobnosti by mali v dokumentárnom filme bezpodmienečne byť.

Diváci môžu mať pocit, že film by uniesol viac futbalových emócií, dokument sa však snaží poskytnúť komplexný pohľad na identitu Žitného ostrova. Nehovorí výhradne o futbale, snaží sa zasadiť problematiku do širších súvislostí.

Iný fanúšik hovorí o tom, že mnohí Slováci si myslia, že ak kričia „Bi Maďara do hlavy“, je to to isté, ako keď priaznivci DAC zaspievajú maďarskú hymnu. Pritom jeden pokrik je priama výzva na násilie, to druhé je vyjadrenie identity.

Práve pre tieto témy môže byť dokument zaujímavý aj pre diváka, ktorý nie je fanúšikom DAC.

Väčšina filmu je v maďarčine, samozrejmosťou sú titulky. Tie vznikali asi vo veľkom zhone, lebo boli v nich nepresnosti a chyby (napríklad „drez“ namiesto slova „dres“), niektoré vety boli zase v angličtine a nie v slovenčine. Ide však o kozmetické veci, ktoré sa dajú pomerne jednoducho napraviť.